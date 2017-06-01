Брюссель, 1 июня, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Глава Евросовета Дональд Туск в своем Twitter обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой не ухудшать политический климат.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Пожалуйста, не меняйте (политический) климат в худшую сторону», — написал он в Twitter.

Так Туск прокомментировал возможный выход США из Парижского соглашения по борьбе с изменением климата. Глава Белого дома анонсировал решение по этому вопросу на 1 июня.

Ранее глава Европарламента Антонио Таяни напомнил Трампу, что «борьба с глобальным потеплением» является большим вызовом и касается всех стране. Он выразил обеспокоенность тем, что США могут покинуть соглашение.

В ЕС также заявили, что соглашение продолжит действовать, даже если США из него выйдут. Климатический вопрос — единственный, по которому участникам встречи лидеров стран G7 в Италии не удалось прийти к единому мнению.

Причиной этого стал Дональд Трамп, который ранее неоднократно критиковал соглашение, как в ходе своей предвыборной кампании, так и после нее.

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