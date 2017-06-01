Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 11:33 — ИА Регнум. России следует уйти от сращивания капитала с государством, существенно сократив государственный сектор экономики ради увеличения конкуренции и экономического роста. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Не нужно нам сегодня государственных компаний», — сказал Кудрин.

Он считает, что России по силам уменьшить государственный и увеличить частный сектор экономики.

«Это наше ещё пока родимое пятно, что мы не сократили ещё государственную экономику, а в некоторых случаях даже стали возвращаться к этому. Например, нефтяной сектор весь должен быть приватизирован в ближайшие 7−8 лет», — подчеркнул Кудрин.

Кроме того, по его прогнозу, средняя цена за баррель нефти в 2017 году превысит 50 долларов. Напомним, сейчас баррель нефти стоит около 40−45 долларов.

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Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе дискуссии заметила, что повышение цен на нефть и укрепление курса рубля определенным образом повлияли на снижение инфляции в России.

«Поэтому мы не спешим так резко и быстро смягчать денежно-кредитную политику, потому что в низкой инфляции нам нужно быть уверенными, что мы опираемся на фундаментальные факторы, такие как склонность к потреблению, склонность к сбережению, основанные на инфляционных ожиданиях», — заявила Набиуллина.

Динамика же нефтяных котировок может быть абсолютно непредсказуемой, заметила она. Набиуллина привела в пример политику Норвегии, которая тоже должна была пострадать от падения цен на нефть, Чили — экспортера меди, стоимость на которую упала в два раза, а также Великобритании, терзаемой последствиями Brexit. Во всех этих странах не пришлось менять денежно-кредитную политику, потому что инфляционные ожидания были на стабильно низком уровне.

«Поэтому сейчас для нас ключевой фокус политики — это стабильно низкая инфляция, а для этого — заякоривание и снижение инфляционных ожиданий», — добавила Набиуллина.