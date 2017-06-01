Самара, 1 июня, 2017, 11:39 — ИА Регнум. По информации краеведов, Всехсвятское кладбище в Самаре функционировало до 1926 года, а потом было ликвидировано. На его территории находилась Всесвятская церковь. Могила Щорса была перенесена на Городское кладбище Самары. В настоящее время на месте бывшего кладбища расположены парк имени Щорса, средняя школа, Дворец пионеров и школьников, Хлебозавод № 2 и жилой массив.

«ИЗОГИЗ», СССР, 1961 Николай Щорс, открытка из серии «Герои Гражданской войны», коллектив художников — Л. Голованов, Д. Домогацкий, Л. Котляров

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на протяжении нескольких лет в Самаре на месте бывшего Всехсвятского кладбища археологи вели раскопки. Основную часть могил удалось найти, сняв около полутора метров грунта. Несколько сотен останков (по некоторым данным, около 400) были перезахоронены на Рубежном кладбище. Помимо человеческих останков, ученые находили предметы быта, которые были переданы в краеведческий музей.