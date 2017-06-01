Париж, 1 июня, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Расследование началось за десять дней до парламентских выборов, в которых партия Макрона, по опросам общественного мнения, должна одержать победу.

jyc1 Ришар Ферран

Во время предвыборной кампании, два основных противника Макрона так же столкнулись с обвинениями в коррупции, как отмечают аналитики, консервативному кандидату Франсуа Фийону скандал стоил президентского кресла.

Прокуратура города Брест решила открыть дело после публикации в СМИ сообщения о финансовых сделках Феррана, возглавляющего министерство территориального развития в правительстве Макрона.

Одним из обвинения в адрес Феррана является фиктивное трудоустройство его сына, похожие обвинения были выдвинуты против Фийона, когда он боролся за главный пост в стране.

Напомним, недавно во Франции завершились президентские выборы, победителем которых стал кандидат-центрист Эммануэль Макрон. Как отмечают аналитики, победа стала возможна благодаря сфабрикованным расследованиям в отношении основных конкурентов Макрона, в частности, Франсуа Фийона.