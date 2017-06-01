Вашингтон, 1 июня, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Москва является самым защищенным городом мира, который прикрывают ракеты с ядерными боеголовками, пишет журнал The National Interest.

Владимир Югасов ИА REGNUM Пентагон

По мнению автора статьи, только Москва прикрыта таким «ядерным зонтиком», ведь в Вашингтоне его нет, а единственная система Safeguard вокруг военной авиабазы Grand Forks в штате Северная Дакота была демонтирована.

Согласно договору по ПРО о контроле над вооружениями, которое подписали США и СССР в 1972 году, такие противоракетные системы не запрещены и каждая из сторон имела право на одну ПРО.

Эта ПРО могла быть оснащена ракетами в количестве до 100 единиц и разместить ее можно было где угодно. США свою систему демонтировали из-за того, что защищать один район с помощью такого дорогого оборудования показалось бессмысленным.

В СССР же решили защищать Москву с помощью сети противовоздушной обороны А-35 — в столице государства находилось командование, поэтому разрушение Москвы могло лишить страну возможности нанести ответный удар.

Значительно повысило эффективность системы оснащение ракет ядерными боеголовками, и позже А-35 была заменена на А-135, а к первоначальным 32 установкам прибавилось 68 новых.