Магас, 1 июня, 2017, 11:20 — ИА Регнум. Документальная лента о Лаврентии Берии, показанная 28 мая на Первом канале, дискредитирует народ Ингушетии, оправдывая его депортацию в годы сталинских репрессий. В фильме искажаются исторические факты, оскорбляются тысячи ингушей, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал председатель Народного собрания Ингушетии Зелимхан Евлоев, сообщили ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе регионального парламента.

Rushist.com Лаврентий Павлович Берия

Спикер парламента направил открытое письмо генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, в котором выступил с критикой в адрес руководства телеканала, в эфире которого был показан фильм «Страна Советов. Забытые вожди. Лаврентий Берия».

«Имея в руках идеологическое оружие, а именно таковыми являются СМИ, авторы фильма оскорбили чувства репрессированных народов, о которых в одном из эпизодов фильма беззастенчиво говорят, что только после депортации на Северном Кавказе прекратился бандитизм. Из их слов выходит, что бандитизмом занимались только на Северном Кавказе и что возможное участие отдельных личностей в бандитских вылазках дало право высылать в Казахстан и Среднюю Азию целые народы — женщин, детей, стариков», — говорится в письме.

Поддержка «тенденции героизации отдельных одиозных политиков Советского периода» одним из главных федеральных СМИ выглядит весьма странно, считает спикер. Подобные фильмы, по словам Евлоева, могут стать поводом для эскалации напряженности в обществе.

Председатель ингушского парламента выразил надежду, что «руководство Первого канала серьезно отнесется к отдельным высказываниям», и в остальных проектах телеканала не появится материалов, которые «будут бросать тень на целые народы».

Напомним, 3 мая 2017 года в «Петербургской газете» была опубликована статья Сергея Плотникова «Ингуши должны благодарить Сталина за депортацию и ставить ему памятники». В связи с этой публикацией, оскорблявшей ингушский народ, спикер парламента Зелимхан Евлоев направил генеральному прокурору России Юрию Чайке письмо, с просьбой принять меры прокурорского реагирования по факту разжигания межнациональной розни.

Также депутаты парламента Ингушетии обратились в следственное управление СКР по республике и к самому автору статьи. В открытом письме Евлоев заявил, что Сергей Плотников, «руководствуясь ничем не подтвержденной ангажированной ложью», пытается очернить ингушский народ.

В ответ на это обращение редакция «Петербургской газеты» и руководство ООО «Ньюс пул» принесли извинения перед ингушским народом и правительством Республики Ингушетия. Было отмечено, что автор допустил в статье серьезные неточности, которые искажают роль ингушского, чеченского и татарского народов в Великой Отечественной войне, в том числе тот факт, что среди представителей репрессированных народов были фронтовики, героически сражавшиеся в рядах Красной Армии и имеющие государственные награды.