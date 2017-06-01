Барнаул, 1 июня, 2017, 11:48 — ИА Регнум. В Алтайском крае определились с распределением федеральной субсидии на поддержку культуры. Как сообщает сегодня, 1 июня, официальный сайт региона, в соответствии с губернаторским распоряжением, почти 10 млн рублей пойдут на подключение библиотек к интернету и комплектование их фондов, государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры и их работников, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств. Еще около 1 млн рублей на эти цели предусмотрено в краевом бюджете.

Светлана Шаполова Алтай

В частности, как пояснили в краевом управлении по культуре и архивному делу, около 1,5 млн рублей получит Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени Вячеслава Шишкова. Деньги пойдут на приобретение специального оборудования для автоматизации работ по библиотечному обслуживанию. Часть средств направят муниципальным образованиям на подключение библиотек к интернету. Помимо этого, свыше 2 млн руб выделяется детским школам искусств Змеиногорского, Павловского, Петропавловского, Романовского районов и Ярового на приобретение нового оборудования.

Неизвестно, подействовала ли прошлогодняя критика активистов алтайского отделения ОНФ, но именно они в лице сопредседателя регионального штаба ОНФ в Алтайском крае Якова Шойхета, озвучили главе региона Александру Карлину необходимость обеспечения адресности выделения средств муниципалитетам на увеличение фондов оплаты труда работников культуры.