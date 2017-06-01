Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Приватизация всего российского нефтяного сектора должна быть завершена в течение семи-восьми лет, заявил 1 июня глава Совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

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«Нефтяной сектор весь должен быть приватизирован в ближайшие семь-восемь лет, — сказал он. — Там нам не нужно государственных компаний».

Кудрин заявил, что государственный статус этих компаний приносит экономике не пользу, а скорее вред. Участие государства в экономике он назвал «нашим родимым пятном».

Проблем с приватизацией в нефтяном секторе не будет, поскольку и сейчас есть много желающих работать в этой отрасли. Он привел в пример ситуацию с приватизацией «Роснефти».

По его словам, барьеры в приватизации нефтяного сектора нужно убрать, допустив к участию иностранные компании.

«Давайте откроем барьеры, придут иностранцы», — сказал он.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 мая Кудринпредставил российскому президенту Владимиру Путину экономическую программу развития России.