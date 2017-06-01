Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 11:17 — ИА Регнум. Россия вступает в «новую эпоху низких кредитных ставок». Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил 1 июня экс-министр финансов, глава совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредитная ставка

Кудрин отметил, что после 2024 года Банк России может снизить свой таргет по инфляции до 2,5%, в то время как сейчас он разумно держится на 4%.

«Понятно, почему ЦБ сейчас разумно держит таргет в 4%. Структурные проблемы в экономике еще не решены, они дают дополнительную волатильность на инфляцию и не позволят строго держать ее на уровне 2−2,5%», — сказал Кудрин. Он пояснил, что имеет в виду зависимость российской экономики от нефти и волатильность курса рубля, а также уровень производительности труда и тарифные механизмы.

Тем не менее, следует стремиться к снижению уровня инфляции, так как это создает благоприятный фон для бизнеса. Кудрин напомнил, что в текущем году в России прогнозируется 17 трлн инвестиций при более низкой инфляции.

«Это прогнозы Минэкономразвития и наши прогнозы показывают. А в прошлом году, при более высокой инфляции, инвестиции падали в стране. Вот вам ответ на то, какая должна быть макрополитика», — сказал Алексей Кудрин.

Снижение инфляции в долгосрочной перспективе создает фундаментально новый фактор для развития экономики, подчеркнул он.

«Мы вступаем в новую эпоху низких кредитных ставок, они постепенно будут сокращаться. Никуда ЦБ не денется, будет сокращать ставки. Каждые полгода мы будем видеть сокращение на 0,5−1%», — заявил экс-министр финансов.

Алексей Кудрин также подчеркнул необходимость снижения «зарегулированности» бизнеса государством. За последнее время количество государственный функций удвоилось, подчеркнул он, хотя при этом оно все еще не справляется с задачами технологической революции и увеличения производительности труда.

«Вот зарегулировали. На сегодня нужно сказать, что мы перешли все границы регулирования. Масштаб проверок превысил разумность, это тормозит развитие экономики», — пояснил Кудрин, призвав к «раскрепощению» и «демократизации» системы, а также к справедливому правоприменению в судах. Кудрин надеется, что хотя бы в этой, последней инстанции, куда может обратиться предприниматель, «здравый смысл восторжествует».

«Но это не всегда происходит», — отметил он.

По словам Алексея Кудрина, в ближайшее 3−5 лет в России наиболее высокие темпы роста будут показывать крупные города по сравнению с другими территориями страны, и государство должно их поддерживать. Причина в том, что в городах соединяются факторы мобильности рабочей силы, промышленного потенциала и хорошей инфраструктуры, что дает более быструю отдачу. Однако вопрос производительности труда остается нерешенным.

«В ближайшие 13 лет количество молодых сократится на 10 млн человек, их просто станет меньше. Те, кто остается в экономике, должны лучше работать. Чтобы сохранить долю труда в экономике, чтобы не уменьшилось количество трудовых ресурсов, нужно старшее поколение. Никуда от этого не деться, это арифметический факт. Нужно помочь более старшему поколению, не только тем, кто останется в экономике в результате повышения пенсионного возраста, но и более молодым, 35−40-летним. Нужны специальные программы по их подготовке и переобучению в основном за счет государства. Непрерывное образование — важнейший фактор роста», — подчеркнул Алексей Кудрин.