Лондон, 1 июня, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Специалисты известной спортивной компании Lotus могут помочь в настройке шасси автомобилей Volvo, об этом 1 мая сообщил автомобильный портал Pokatim.ru.

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Это станет возможным в случае, если китайская компания Geely, которой сейчас принадлежит Volvo, купит 49,9% акций компании Proton, которая является материнской компанией по отношению к Lotus. Geely планирует совершить данную сделку.

Известно, что Lotus имеет богатый опыт инженерных консультаций, компания не раз помогала различным автопроизводителям точно настраивать параметры подвески спортивных моделей, а также моделей ориентированных на комфорт.

Австралийский портал Drive считает, что компания, скорее всего, действительно будет вовлечена в процесс разработки автомобилей Volvo, поскольку её специалисты работают как с недорогими автомобилями, так и с лимузинами, а также моделями шведской автогоночной организации Polestar Racing, которая в свою очередь имеет заводскую поддержку Volvo.

Drive приводит слова Роджера Валгрена, который является главным инженером в направлении работ над Volvo XC60. Валгрен считает, что нет никаких проблем с тем, чтобы использовать знания Lotus, Volvo сможет использовать их во всех направлениях.

Технический руководитель Volvo уточнил, что пока нет конкретных планов по привлечению специалистов Lotus к проектам, но он также отметил, что данная спортивная компания пользуется большим уважением в автомобильном сообществе.

Напомним, китайская компания Geely приобрела шведского производителя автомобилей Volvo в 2011 году. Ранее компания входила в состав Premier Automotive Group, которая в свою очередь являлась структурным подразделением Ford Motor Company. В 2011 году подразделение было упразднено, а входящие в него компании проданы.