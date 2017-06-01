Вашингтон, 1 июня, 2017, 11:11 — ИА Регнум. «Всего за четыре месяца пребывания в кресле президента США Дональд Трамп полностью изменил наши представления о том, что такое США. Мы и раньше знали, что живем в мире, созданном Штатами, но сейчас, на фоне того, как Трамп разрушает созданные до него представления, мы это особенно чувствуем», — делится мыслями с читателем обозреватель The Financial Times Мартин Вулф.

Sempretops.com Трамп

По мнению британского журналиста и доктора экономики, «Трамп коренным образом меняет собственно идею Западного альянса, который по-прежнему остается крупнейшим хранилищем научных знаний и делового опыта, но это не останавливает развал блока западных государств, еще недавно казавшегося монолитным. Слова Ангелы Меркель о том, что Европе нельзя больше рассчитывать на США, — лишнее подтверждение идущему процессу распада. Этого не хочется говорить, но она права».

Автор указывает, что «Трампу больше по душе автократы Эрдоган, Путин и даже Дутерте, чем «традиционные европейцы». Нынешнего американского президента, похоже, совсем не заботят ни демократия, ни права человека, его не интересует соблюдение принципов взаимной помощи стран НАТО при обороне. Трамп и его сторонники считают, что в мире существует не противостояние между демократией и деспотизмом, а борьба социальных прогрессистов и глобалистов, к которым они относятся с презрением, против социальных консерваторов и националистов, которых они поддерживают».

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«Экономическое возвышение Китая сильно подточило устойчивость демократической системы, а избрание Трампа только подлило масла в огонь этого процесса: нынешний глава Белого дома по собственной инициативе вывел США из Транстихоокеанского партнерства, которое замысливалось в качестве альтернативы доминированию Китая в регионе. Этим он не только ослабил ТТП, но и подчеркнул, что, пытаясь вернуть Америке былое величие, на самом деле ослабляет ее», — убежден Волф.