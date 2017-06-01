Киев, 1 июня, 2017, 11:11 — ИА Регнум. «Была достигнута договоренность с украинской стороной с 00:00 часов 1 июня о полном прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения», — сказал источник ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Техника ВСУ

По данным украинской стороны, перемирие продлится до 00.00 часов 2 июня. «1 июня ВС Украины будут придерживаться «режима тишины».

«Украинская сторона, безусловно соблюдая Минские соглашения, поддерживает стремление по соблюдению «режима тишины» вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе. 31 мая руководство ВС Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов 01.06.2017 до 00.00 часов 02.06.2017 . Впрочем, в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения Вооруженных сил Украины будут готовы, исключительно в ответ, применить оружие», — говорится в заявлении украинской стороны в СЦКК, которое опубликовала пресс-служба штаба АТО.

Напомним, с 2014 года в Донбассе число введенных режимов тишины уже превысило десять раз. Последние соглашения о вводе режимов тишины были заключены в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Несмотря на это стороны конфликта продолжают применять запрещенную Минскими соглашениями артиллерию калибров 120, 122, 152 мм, танки и другое вооружение.