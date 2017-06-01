В Донбассе до 2 июня введен режим тишины
Киев, 1 июня, 2017, 11:11 — ИА Регнум. «Была достигнута договоренность с украинской стороной с 00:00 часов 1 июня о полном прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения», — сказал источник ДНР.
По данным украинской стороны, перемирие продлится до 00.00 часов 2 июня. «1 июня ВС Украины будут придерживаться «режима тишины».
«Украинская сторона, безусловно соблюдая Минские соглашения, поддерживает стремление по соблюдению «режима тишины» вдоль всей линии разграничения сторон в районе проведения АТО на Донбассе. 31 мая руководство ВС Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00.00 часов
Напомним, с 2014 года в Донбассе число введенных режимов тишины уже превысило десять раз. Последние соглашения о вводе режимов тишины были заключены в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Несмотря на это стороны конфликта продолжают применять запрещенную Минскими соглашениями артиллерию калибров 120, 122, 152 мм, танки и другое вооружение.