Вашингтон, 1 июня, 2017, 11:11 — ИА Регнум. В Google появилась новая функция, позволяющая узнавать подробную информацию о предметах искусства во время виртуальных экскурсий. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

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Новшество состоит в том, что пользователь сможет во время виртуальных экскурсий узнавать информацию об экспонатах. Для этого добавлена специальная функция Google Arts & Culture.

«Эта функция работает благодаря программе распознавания визуальных образов — так же, как технология машинного интеллекта осуществляет поиск по снимкам в Google Фото», — говорится в блоге.

В компании подчеркивают, что программа сканирует стены музеев по всему миру, а также идентифицирует картины и распределяет их по категориям. Всего в коллекции насчитывается более 15 000 работ.

Кроме того, теперь при запросе, связанном с живописью, появляется интерактивная панель с большим количеством дополнительной информации. Например, пользователь может просмотреть коллекцию работ того или иного художника, а также список музеев, в которых они выставлены.

Некоторые картины можно рассмотреть в мельчайших подробностях благодаря тому, что они доступны в высоком разрешении.