Рим, 1 июня, 2017, 11:45 — ИА Регнум. Таким образом, Трамп нанес еще один удар по политическому наследию своего предшественника. Трамп последовательно, этап за этапом, очень символично и торжественно вычеркивает все то, что сделал Обама. Отказ от реформы медицинского страхования, которая добавила более 20 миллионов американцев к числу граждан, имеющих медицинскую страховку, устранение законов по фискальному наблюдению, принятых в спешке после 2008 года, теперь — отказ от соглашения.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Главная забота Трампа — вычеркнуть Обаму», — утверждает La Repubblica.

Это как если бы Америка проголосовала за Трампа, и все, что он хотел сделать, — это лишь удалить «черное пятно», восемь лет правления мужчины и его женщины, первой леди Мишель. Издание высказывает предположение о том, что Трамп видел чету Обама «как узурпаторов неотъемлемого права белых на управление федеральной государственной машиной».

«Существует слишком много агрессии в ярости Трампа, Обама ему неприятен своей популярностью даже в звании бывшего президента, иначе как еще объяснить действия Трампа и бесконечные сообщения в Твиттере? До сих пор он не создал ничего, даже не завершил строение стены, которое гарантировал, перевернул все принятые позиции во внутренней и международной политике, которая на протяжении десятилетий, и даже с Обамой, направляла Америку в мире».

Лозунг Трампа сделать Америку великой открывается, как пишет La Repubblica, с другой стороны — «вновь сделать Америку белой» и «стереть позор президента, которого в течение многих лет именно Трамп обвинял в том, что он фальшивый иммигрант и не американец».