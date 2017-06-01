Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Если США выйдут из Парижского климатического соглашения, это будет лишь временное решение. Таким мнением сегодня, 1 июня, поделился гендиректор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачёв в ходе круглого стола в рамках Петербургского международного экономического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению Лихачёва, президент США Дональд Трамп, «очевидно, относится к той категории президентов, которые выполняют свои обещания после выборов: обещал выйти из соглашений и выходит демонстративно».

Однако ждёт ли парижское климатическое соглашение судьба Транстихоокеанского партнёрства, глава «Росатома» с уверенностью сказать затруднился.

По мнению Лихачёва, «всё, что сегодня происходит в аспекте участия Соединенных Штатах Америки в международных многосторонних отношениях — это переосмысление не внешней, а внутренней повестки США».

По словам главы госкорпорации, Трамп — «человек с другими вызовами, направленными в первую очередь на более консервативное правление, протекционистскую политику в адрес традиционных отраслей».

«Мы знаем металлургическое лобби, продовольственное. Поэтому те соглашения, которые направлены на либерализацию торговли, консолидацию международных усилий, проходят определенный экзамен. Решение о судьбе участия США в парижском соглашении не принято. Но моя личная оценка состоит в том, что соглашение климатическое парижское будет жить, крупнейшие игроки мира будут работать по этим правилам. Даже если вдруг США выйдут из этого соглашения, это будет временное решение», — считает Алексей Лихачёв.

Накануне Трамп в Twitter заявил, что озвучит свое окончательное решение об участии США в Парижском соглашении в ближайшее время. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что решение принято и Вашингтон намерен выйти из соглашения.