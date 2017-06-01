Москва, 1 июня, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Центробанк не решится на кардинальное снижение ключевой ставки и сможет понизить ее только на 0,5 процентных пунктов максимум. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил профессор кафедры прикладной макроэкономики НИУ ВШЭ Игорь Николаев.

Kuba Центральный Банк России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что снижение уровня ключевой ставки может быть продолжено, но при этом, регулятор должен быть консервативным в своей денежно-кредитной политике. В начале 2017 года ключевая ставка была равна 10%, затем ЦБ дважды понижал ее уровень. Сегодня ключевая ставка ЦБ составляет 9,25%.

«Если ЦБ говорит, что будет понижать ставку, то это понижение будет опять максимум на 0,5 процентных пункта. При этом, при уровне годовой инфляции в 4%, адекватное понижение должно быть более резким и значительным — где-то до 6%», — отмечает Николаев.

По его словам, сохранение большого разрыва между уровнем инфляции и ключевой ставкой дает спекулянтам сигнал о том, что ставка на крепкий рубль продолжается. Это выгодно для правительства в преддверии выборов 2018 года, считает Николаев.

«Социологи четко зафиксировали: для россиян кризис это то, что происходит с рублем, а не макроэкономические показатели, уровень зарплат или безработицы. Если рубль падает — граждане считают, что кризис есть, если валюта не падает — то и кризиса нет. В преддверии выборов чрезвычайно важно показать, что кризиса нет, поэтому ЦБ будет и дальше вести политику, демонстрирующую крепкий рубль, что продолжит привлекать спекулятивный капитал», — уверен Николаев.

Снижение Банком России ключевой ставки может быть продолжено, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллинав интервью CNBC. Глава Банк России подчеркнула, что регулятор должен быть консервативным своей денежно-кредитной политике.