Саратов, 1 июня, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Лидер саратовского регионального отделения КПРФ Ольга Алимова обсудила со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и врио губернатора Валерием Радаевым возможность проведения альтернативных выборов в регионе. Как сообщает ИА REGNUM, на пресс-конференции она заявила, что была вынуждена пойти на разговор с представителями партии власти, поскольку КПРФ нужна поддержка из-за недостаточного количества подписей для участия в выборах губернатора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

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Ольга Алимова, рассматриваемая в качестве кандидата на губернаторский пост, традиционно раскритиковала «Единую Россию», которая, по ее словам, «продавила закон о введении так называемого муниципального фильтра на выборах главы региона, что практически ставит заградительную планку для «неудобных» представителей от оппозиции».

«Мы выступаем за то, чтобы отменили муниципальный фильтр. Ведь кандидату от оппозиции пройти муниципальный фильтр практически невозможно, потому что у КПРФ всего лишь чуть более 60-ти депутатов в органах МСУ. От каждого муниципального образования может подписаться только один депутат, поэтому собрать кандидату от КПРФ все подписи в том или ином местном образовании фактически невозможно по действующему закону. Я встречалась с Вячеславом Володиным и с Валерием Радаевым, говорила им, что выборы не должны быть безальтернативными. Было обещано, кстати, что выборы будут такими же «честными», как прошлогодние выборы в Госдуму. Думаю, лучше провести выборы по закону. Ведь после выборов 18 сентября 2016 года саратовские коммунисты направили многочисленные жалобы (на 60 листах) на нарушения в ходе голосования в ЦИК РФ, в областные прокуратуру и избирком, но в итоге 90 процентов ответов на жалобы так и не были получены», — заявила Ольга Алимова.

Она подчеркнула, что на данный момент фактически узаконены пресловутые «карусели», а на выборах 10 сентября 2017 года будут введены новые итоговые протоколы голосования с QR-кодом.

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«Саратовскую область это не пугает совершенно. Некоторые регионы радуются, что у них будут КОИБы и, наконец-то, пройдут «честные» выборы. Я им привела пример, что в Саратовской области тоже были КОИБы, только почему-то в день голосования свет на 15 минут выключили. Так что Саратовской области все эти новшества только на пользу для проведения очередных «честных» выборов», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов Саратовской областной думы и губернатора. Выборы главы региона пройдут впервые с 2000 года, кроме того, они впервые будут совмещены с выборами депутатов регионального парламента.

Политсовет саратовского реготделения «Единой России» выдвинул на праймериз две кандидатуры на пост губернатора — врио главы области Валерия Радаева и главу Ртищевского района Александра Санинского. «Назвать кандидатуру Александра Санинского слабой или подставной нельзя, это один из самых сильных глав районов, которому есть что сказать», — считает политолог Дмитрий Олейник. По словам эксперта, Санинский возглавляет Ртищевский район более десяти лет и имеет очень высокий рейтинг и у жителей, и среди глав муниципалитетов области.

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