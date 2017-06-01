Москва, 1 июня, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Летом 2017 года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечат безопасность более 18 тысяч объектов детского отдыха, включая санатории и оздоровительные школьные дневные лагеря, сообщили в Росгвардии.

(сс) By-itself Росгвардия

В настоящее время около 28 тысяч образовательных учреждений в России оборудованы тревожной сигнализацией вневедомственной охраны. Работники ФГУП «Охрана» Росгвардии обеспечивают безопасность 64 детских учреждений летнего отдыха.

Войска национальной гвардии взяли под охрану международный детский центр «Артек» в Крыму, всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена» в Краснодарском крае и «Океан» в Приморском крае. По периметру этих объектов, оборудованных системами видеонаблюдения, выставляются стационарные посты и патрули.

Кроме того, сегодня под охраной сотрудников Росгвардии находится более 1 миллиона квартир, коттеджей, дач и гаражей граждан, а также около 370 тысяч объектов различных форм собственности.

Добавим, в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ функционирует единая сеть из 1 529 пунктов централизованной охраны, принимающих тревожные сигналы. В 2016 году с их помощью зафиксировано более 36,5 тыс. попыток незаконного проникновения на охраняемые объекты. При попытках совершения краж сотрудники вневедомственной охраны задержали более 16,5 тыс. человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал усилить требования к безопасности несовершеннолетних в детских лагерях. Под особый контроль премьер-министр потребовал взять безопасность детей во время организованных перевозок, а также предусмотреть условия для экстренного размещения детей, если что-то случилось уже во время поездки.

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