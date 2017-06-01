Воронеж, 1 июня, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Конкурс летных экипажей «Авиадартс-2017» в этом году снова пройдет под Воронежем, на полигоне «Погоново» — с 14 по 27 июня. По данным пресс-службы Западного военного округа, в состязаниях в этом году примут участие более 60 экипажей воздушно-космических сил (ВКС) — экипажи оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации соединений ВКС, а также десять экипажей Западного военного округа на самолетах Миг-29СМТ, СУ-34, СУ-35 и вертолетах Ми-8 и Ми-24.

Style-kings.ru Вертолеты

В рамках отборочного тура будут названы лучшие из лучших пилотов, которые представят Россию на авиационном конкурсе на Международных армейских играх в Китае.

17 июня увидеть мастерство российских военных летчиков смогут все желающие — в этот день на «Погоново» состоится авиашоу.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, для доставки зрителей к месту авиашоу выделено 20 автобусов: они будут возить зрителей с 07:30 от остановки «Берёзовка» посёлка Семилукские Выселки. Добираться же из Воронежа придется самостоятельно — либо личным транспортом (на остановке будет организована стоянка), либо маршруткой №59 ас. Въезд непосредственно на авиационный полигон «Погоново» будет разрешен только обладателям спецпропуска. Желающие попасть на шоу должны прибыть до 09:15 — с этого времени пропуск людей и транспорта на территорию полигона будет прекращен.

На самом полигоне специально оборудуют места для зрителей. Для обеспечения мер безопасности организаторы просят не брать с собой больших сумок и лишних вещей. На месте будут работать торговые точки «Военторга».

Помимо авиашоу, для воронежцев будет организована информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации — Твой выбор!», а также концертная программа.

Конкурс «Авиадартс» — состязания между военными летчиками — впервые прошел в Воронеже в 2013 году на военном аэродроме «Балтимор». В 2014 и 2015 годах конкурс также принимал Воронеж. В 2016 году состязания проводились не в Воронеже, а в Крыму.

В 2015 году шоу «Авиамикс» в рамках «Авиадартса» собрало более 7,5 тыс. зрителей. Однако некоторые из воронежцев остались недовольны работой организаторов, которые, судя по всему, просто не не учли количества гостей.

Читайте об этом: Пробки, давка и очереди: как прошел «Авиамикс» под Воронежем

Несколько сотен желающих на шоу попасть так и не смогли: с раннего утра общественный транспорт, на котором нужно было добраться до Семилукских Выселок, шел битком, на дорогах в этом направлении образовались пробки. Из тех же, кто доехал вовремя, не все успели пройти на территорию полигона — у металлодетектора скопилась длинная очередь. В итоге действительно захватывающее шоу, которое подарили воронежцам военные, многие смотрели не с полигона, а с прилегающей территории.