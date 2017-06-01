Киев, 1 июня, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Границу с Россией надо закрывать как можно скорее, заявил 1 июня глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, сообщает «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Турчинов

По его словам, при безвизовом режиме с западными странами, восточные границы Украины должны быть закрыты, особенно с Россией. Турчинов отметил, что введение виз на границе Украины с Россией не повлияет на территории ДНР и ЛНР, поскольку границу республик с РФ Киев не контролирует.

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«Я считаю, что этот вопрос (о введении визового режима с Россией) не просто назрел — он перезрел, его надо реализовать как можно быстрее», — подчеркнул глава СНБО.

Напомним, ранее депутаты Верховной рады подняли вопрос о введении визового режима с Россией в связи с получением безвиза со странами Евросоюза. По мнению экспертов, введение виз между Россией и Украиной навредит больше последней, поскольку миллионы граждан Украины ездят работать в Россию, что станет невозможно после введения виз.

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