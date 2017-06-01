Москва, 1 июня, 2017, 10:49 — ИА Регнум. В Москве преступники похитили с банковской карты актёра Государственного академического малого театра Владимира Носика более 700 тыс. рублей, сообщает РЕН ТВ.

Цитата кф О бедном гусаре замолвите слово. реж. Эльдар Рязанов. 1980. CCCР Владимир Носик

Мошенники представились сотрудниками банка, позвонив артисту. Затем они заставили его проделать с картой операции и сообщить им полученные СМС пароли.

В результате махинации со счетов Носика были сняты $6 тыс. и €6 тыс. (более 700 тыс. рублей). По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Владимир Носик известен своими работами в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «О бедном гусаре замолвите слово», а также в телесериалах «Марш Турецкого — 2», «Метод Лавровой» и «Закрытая школа».

С 1995 года Владимир Носик служит в Государственном академическом драматическом Малом театре.