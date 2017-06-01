Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 10:47 — ИА Регнум. «По сути, страна сейчас живёт в долг, проедая те ресурсы, которые созданы были при Алексее Леонидовиче Кудрине — резервные фонды, в которые власти перечисляют дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, чтобы в случае неблагоприятной внешней конъюнктуры финансировать из них дефицит», — сказал Силуанов.

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«Когда мы сможем сбалансировать бюджет, мы сможем выстраивать стабильную финансовую и экономическую политику. Считаю, что именно через бюджет мы сможем и должны обеспечивать те задачи экономического роста, о которых мы все говорим», — отметил Силуанов.

Кроме того, министр финансов считает «полезной мерой увеличение расходов госбюджета РФ на человеческий капитал, но нужны также и другие меры в этом направлении».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в Санкт-Петербурге начал свою работу XXI Петербургский международный экономический форум. В этом году он проходит под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике». Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям ПМЭФ-2017.

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