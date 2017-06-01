«Один плохо обученный водитель за раз может угробить до 40 человек»
Владивосток, 1 июня, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Запрет на работу без российских прав водителям-иностранцам является абсолютно полезной мерой. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил автоюрист Александр Огневский, отметив, что один плохо обученный водитель за раз может угробить до 40 человек. Кроме того, закон защищает так называемый национальный приоритет.
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По мнению автоюриста, запрет на работу без российских водительских удостоверений иностранцам нужно было ввести давно, поскольку по статистике в Россию работать водителями такси, грузовиков или же автобусов граждане Франции, США, Южной Кореи не приезжают, так как в этих странах получить водительское удостоверение достаточно сложно. Однако права, полученные в странах Ближнего Зарубежья, вызывают сомнения.
«Депутаты поставили абсолютно полезный запрет на использование труда дешёвой рабочей силы именно в части перевозок, потому что один плохо обученный водитель, может за раз угробить от 10 до 40 человек, — уверен Александр Огневский. — Кроме того, это вопрос национального приоритета. У всех 15 бывших республик СССР было четверть века, чтобы научиться справляться с безработицей и трудоустройством своих граждан. А в это время наши водители оказываются на обочине, оказываются вытеснены с рынка труда более дешёвой рабочей силой».
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Как сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня, 1 июня 2017 года, в России вступили в силу положения закона, запрещающего водителям с иностранными правами управлять грузовыми автомобилями, автобусами, такси и коммунальной техникой в рамках осуществления предпринимательской и трудовой деятельности.