Владивосток, 1 июня, 2017, 10:58 — ИА Регнум. Запрет на работу без российских прав водителям-иностранцам является абсолютно полезной мерой. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил автоюрист Александр Огневский, отметив, что один плохо обученный водитель за раз может угробить до 40 человек. Кроме того, закон защищает так называемый национальный приоритет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутное такси

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По мнению автоюриста, запрет на работу без российских водительских удостоверений иностранцам нужно было ввести давно, поскольку по статистике в Россию работать водителями такси, грузовиков или же автобусов граждане Франции, США, Южной Кореи не приезжают, так как в этих странах получить водительское удостоверение достаточно сложно. Однако права, полученные в странах Ближнего Зарубежья, вызывают сомнения.

«Депутаты поставили абсолютно полезный запрет на использование труда дешёвой рабочей силы именно в части перевозок, потому что один плохо обученный водитель, может за раз угробить от 10 до 40 человек, — уверен Александр Огневский. — Кроме того, это вопрос национального приоритета. У всех 15 бывших республик СССР было четверть века, чтобы научиться справляться с безработицей и трудоустройством своих граждан. А в это время наши водители оказываются на обочине, оказываются вытеснены с рынка труда более дешёвой рабочей силой».

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Как сообщало ИА REGNUM, с сегодняшнего дня, 1 июня 2017 года, в России вступили в силу положения закона, запрещающего водителям с иностранными правами управлять грузовыми автомобилями, автобусами, такси и коммунальной техникой в рамках осуществления предпринимательской и трудовой деятельности.