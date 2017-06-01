Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Для запусков перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» будет задействован плавучий космодром «Морской старт». Первый пуск намечен на 2022 год, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров в рамках ПМЭФ-2017.

«Морской» запуск ракеты

По его словам, перспективный носитель, который разрабатывается в рамках проекта ОКР «Феникс», обеспечит госкорпорации конкурентные преимущества на рынке пусковых услуг. «Союз-5» позволит сократить стоимость выведения с $60−70 млн до $55 млн.

Ракета-носитель будет использоваться в том числе в рамках проекта «Морской старт». При этом будет развиваться партнерство между «Роскосмосом» и S7 Group, заключившей контракт на покупку плавучей площадки, отметил Комаров.

«Проект, который мы начинаем… будет использоваться и частными нашими партнерами, мы собираемся использовать его и на «Морском старте», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2016 года компания S7 Group, владеющая одной из крупнейших российских авиакомпаний, приобрела у международного консорциума Sea Launch плавучий космодром «Морской старт», расположенный в Тихом океане вблизи Острова Рождества.

Космодром, находящийся в законсервированном состоянии, должен быть приведен в рабочее состояние к концу 2018 года. Площадка предназначена для запуска ракет-носителей смейства «Зенит». Эти носители должно заменить собой перспективное средство выведения, создаваемое в рамках ОКР «Феникс».

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