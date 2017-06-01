Пекин, 1 июня, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Китайская авиастроительная корпорация СОМАС заявила принятии дополнительных мер с целью ускорения процесса получения обязательных сертификатов на эксплуатацию ближнемагистрального лайнера С919. Тестовый полет лайнер совершил 5 мая, первые серийные машины, как ожидается, будут переданы заказчикам в 2019 году.

Испытания Comac C919

Китайскому лайнеру еще предстоит пройти 729 статичных и летных испытаний, а также провести в воздухе не менее 4200 часов, прежде чем Администрация гражданской авиации КНР выдаст лицензию на коммерческую эксплуатацию судна, пишет «Жэньминь жибао».

В Министерстве промышленности и информационных технологий КНР заявили, что китайские авиастроители намерены использовать опыт, полученных в ходе лицензирования первого китайского регионального лайнера ARJ21.

Создателям ARJ21 понадобилось 6 лет для того, чтобы получить все необходимые лицензии и сертификаты. Обладая данным опытом, лицензирование С919 потребует не так много времени.

В министерстве также ответили на критику со стороны ряда экспертов, утверждающих, что С919 не является китайским самолетом, так как большая часть компонентов предоставляются иностранными компаниями. Чиновники министерства подчеркнули, что использование компонентов иностранного производства является стандартной практикой самолетостроении.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, находящийся с визитом в Берлине премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал ФРГ помочь Китаю, занятому разработкой пассажирского самолета C919 получить сертификат пригодности к эксплуатации на территории Евросоюза.