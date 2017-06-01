Казань, 1 июня, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Региональное объединение работодателей «Ассоциация предприятий и промышленников Республики Татарстан» просит не увеличивать с 1 января 2018 года налоговую нагрузку по налогу на движимое имущество. Ассоциация поддержала законодательную инициативу, выдвинутую по данному вопросу группой депутатов Госсовета РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

«В налоговом законодательстве с 1 января начинает работать норма, которая говорит, что решение, о том сохранять ли эту льготу для предприятий, полностью за субъектом Федерации. Если льготы в республике не сохранят, то это существенно ударит по многим промышленным предприятиям», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM данный вопрос заместитель генерального директора Ассоциации Игорь Рассман.

Он уточнил, что подобная норма для движимого имущества, в состав которого входят не только автомобили, в республике действует с 2013 года и касается того имущества, что поставлено на учёт в качестве основных средств после 1 января 2013 года.

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«В состав входят, например, вентиляционные установки, трубопроводы и всё то, что не имеет своего адреса, не включено в кадастр. Это достаточно большой объём имущества предприятий и льгота является существенной мерой господдержки, — говорит Рассман. — Ещё в апреле мы написали письмо главе республике Рустаму Минниханову с просьбой одобрить законопроект, который продлевает действие льготы. Недавно пришёл ответ за подписью главы правового управления, в котором говорится о том, что мнение будет учтено».

Как сообщает ИА REGNUM, данный законопроект депутатами Госсовета РТ пока не рассмотрен и дата заседания не назначена.

По мнению Игоря Рассмана, рассмотреть норму должны одновременно с принятием проекта бюджета региона. «Ведь в зависимости от принятого решения будет меняться доходная статья», — уточнил он.