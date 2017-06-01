Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 10:36 — ИА Регнум. Контакты и соглашения, которые участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подпишут во время и по итогам мероприятия, будут способствовать международному экономическому сотрудничеству. Об этом, как передает пресс-служба Кремля, заявил президент России Владимир Путин в приветствии организаторам и гостям ПМЭФ.

Санкт-Петербург

«За прошедшее время форум серьезно укрепил свой авторитет, стал признанной дискуссионной площадкой мирового уровня, открытой для прямого заинтересованного диалога участников по актуальным вопросам современности», — говорит глава государства.

Путин выразил уверенность в том, что заключенные на полях ПМЭФ контракты и соглашения послужат развитию международного сотрудничества, запуску и реализации новых взаимовыгодных проектов, а принятые в ходе форума инициативы и рекомендации будут способствовать выработке общих, консолидированных подходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2017 г. в Санкт-Петербурге начал свою работу XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В текущем году мероприятие проходит под девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

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