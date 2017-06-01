Берлин, 1 июня, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц предложил 31 мая на заседании фракции СДПГ в бундестаге план реформ для ЕС, передает Hannoversche Allgemeine Zeitung (HAZ).

ЕС

«Сильный Евросоюз имеет большое значение для Германии, для ее процветания, безопасности», — отметил Шульц.

Он представил план реформ для ЕС, состоящий из пяти пунктов, касающихся: экономической и финансовой политики, вопросов внешней торговли, миграционной политики, оборонной политики союза, а также вопросов защиты климата «даже без США».

Шульц также подчеркнул, что нынешнее немецкое руководство в лице Ангелы Меркель, лидера партии Христианско-демократического союза, «пренебрегает» европейской политикой, направленную решать вопросы внутри Евросоюза.