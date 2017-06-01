Бисмарк, США, 1 июня, 2017, 10:42 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, может начаться коммерческую прокачка нефти по американскому нефтепроводу в Северной Дакоте Dakota Access, против которого на протяжении года протестовали местные индейцы племени суи. Об этом сообщает The Associated Press.

Нефть

В сообщении самой компании Energy Transfer Partners на сайте говорится, что некоторые контракты с грузоотправителями начинают действовать уже в ближайшее время. Однако также этим же летом проверку нефтепровода осуществит комиссия Северной Дакоты. Главным образом власти собираются определить, насколько много деревьев и кустарников вдоль трубопровода вырубила компания, и было ли это необходимо. Также комиссии предстоит выяснить, действительно ли при работах не были найдены какие-либо индейские артефакты.

В Energy Transfer Partners заявляют, что в любом случае намеренно не совершали какие-либо нарушения. Но если комиссия придет к другому выводу, то нефтяную компания могут оштрафовать на десятки тысяч долларов. Правда, этот штраф может быть оспорен в суде. Слушания по делу намечены на июль-август 2017 года.

Что касается конкретно экологического вопроса, то ранее инспекторы выявили 83 участка на протяжении 610-километрового трубопроводного коридора в Северной Дакоте, где деревья и кустарники могли быть вырублены с нарушением постановлений комиссии. В Energy Transfer Partners в очередной раз обвинения отвергли и пообещали, что посадят по два дерева вместо одного вырубленного, а это в общей сложности около 94 тыс. Отмечается, что относительно деревьев и кустарников в Северной Дакоте есть специальный регламент, так как их в этом штате очень трудно выращивать, особенно в западной части штата.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что протяженность нефтепровода Dakota Access, следующего из Северной Дакоты в штат Иллинойс, составляет 1,8 тыс. километров, его стоимость — около $3,7 млрд. Против прокладки трубопровода изначально выступали индейцы племени суи, представители общественных и экологических организаций. Иногда численность протестующих достигала тысяч человек. По их мнению, сооружение нефтепровода вблизи озера Оахе и священных для индейцев мест невозможно, поскольку появится угроза серьезных экологических проблемам. В частности, нефтепровод может загрязнить воду, используемую местными жителями. Митинги проходили довольно активно: индейцы блокировали строительные работы, отвоевывали части территорий, а полиция в ответ применяла и водометы, и перечный спрей и натравливала собак.

В конце 2016 года администрация экс-президента США Барака Обамы все же пошла на уступки, власти согласились пересмотреть маршрут трубы. Однако 24 января новый американский лидер Дональд Трамп распорядился возобновить работы по строительству нефтепроводов Keystone XL (совместный с Канадой) и Dakota Access. Причем экспертная комиссия поддерживала изменение маршрута прокладки нефтепровода в октябре прошлого года.

Опасения индейцев и представителей общественных и экологических организаций все же были не напрасны. Так, только в середине мая стало известно о том, что 4 апреля, то есть за несколько недель до запуска Dakota Access произошел разлив двух баррелей сырой нефти в округе Спинк в Южной Дакоте. Это произошло в 160 километрах от озера Оахе. Как заявили в департаменте окружающей среды и природных ресурсов, зона разлива была оперативно очищена, поэтому о случившемся не стали размещать информацию на сайте. Краткое сообщение об утечке было размещено только в специальной базе данных.