Вашингтон, 1 июня, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Над постом президента США Дональда Трампа в Twitter с непонятным словом covfefe посмеялась его бывшая соперница — кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Roger H. Goun Хиллари Клинтон

Во время Code Conference в Калифорнии Клинтон назвала это слово «тайным посланием русским», пояснив, что у присутствующих «недостаточный уровень допуска, чтобы знать, что такое covfefe».

Непонятный твитт Трампа, вызвавший бурное обсуждение в соцсетях и СМИ, был опубликован после полуночи по вашингтонскому времени 31 мая. Он провисел более пяти часов, а затем был удален.

«Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе», — написал Трамп, и это сообщение перепостили 120 тыс. пользователей, а еще 150 тыс. — поставили «лайк».

Видимо, президент США просто опечатался, имея ввиду слово coverage («освещение в СМИ»), но в соцсетях сразу стали искать «тайный смысл» в послании и варианты перевода. Сам же Трамп посмеялся над оплошностью, предложив пользователям «разгадать истинное значение «covfefe».

Сейчас хештег #covfefe стал одним из самых популярных в американском Twitter — им сопровождают многие политические новости страны. Неологизм уже попал в базу онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary.

Новый президент США полюбил Twitter еще до того, как стал главой государства. Он неоднократно заявлял, что именно эта соцсеть помогла ему победить на выборах.

Однако, пристрастие к Twitter не нравится его супруге. В одном из интервью Меланья Трамп на вопрос, что ее раздражает в муже, ответила, что хотела бы, чтобы «он угомонился со своим Twitter».