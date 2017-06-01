Вашингтон, 1 июня, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Самый большой самолет в мире Stratolaunch покинул ангар в Мохаве (штат Калифорния, США). Об этом сообщает CNN.

News.xhby.net Stratolaunch

Двухфюзеляжный самолет, предназначенный для запуска ракет-носителей, имеет размах крыльев более 117 метров. Высота самолета составляет более 15 метров. Он оснащен шестью двигателями и имеет 28 колес.

Самолет выкатили из ангара для проведения наземных тестов. Первый полет планируется осуществить в 2019 году.

«В ближайшие недели и месяцы мы будем активно проводить наземные и летные испытания. Это первый в своем роде самолет, поэтому мы будем проводить тщательное тестирование и уделять приоритетное внимание безопасности наших пилотов, экипажа и персонала», — Жан Флойд, главный исполнительный директор Stratolaunch.

Stratolaunch может перевозить 220 тонн полезной нагрузки. При этом планируется, что на первом этапе он поднимет на борт одну ракету, а затем сможет поднимать до трех ракет.

Напомним, что компания Stratolaunch Systems создана в 2011 году одним из основателей корпорации Microsoft Полом Алленом. В 2015 году компания заявила о проекте создания самого большого самолета в мире, способного запускать ракеты с высоты в 9 тысяч метров.