Москва, 1 июня, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Способ интенсификации взыскания долгов с заемщиков нашли российские банки, используя «лазейку» в законе о взыскании долгов, пишет 1 июня газета «Коммерсантъ».

Квентин Метсис. Ростовщики. 1510

Банки заинтересованы в увеличении частоты взаимодействия с должниками. Чтобы сделать это, не нарушая закон, кредитные организации заключают специальные дополнительные соглашения, в которых при взыскании долгов для них прописаны широкие полномочия.

Между тем коллекторы с осторожностью относятся к такому способу, не желая вызвать претензии со стороны Банка России.

Комментируя сложности с возвратом задолженностей в банк после вступления в силу закона регламентирующего порядок взыскания задолженности у физлиц, один из источников издания отметил, что банки придумали, как обойти ключевое требование.

«Закон четко ограничивает частоту взаимодействия при взыскании задолженности, но позволяет должнику и кредитору в том числе при проведении переговоров о реструктуризации просроченной задолженности заключить соглашение, устанавливающее частоту взаимодействия на усмотрение кредитора, — сказал он. — Однако банки увидели в этой формулировке возможность заранее — до наступления факта просрочки — такие полномочия прописать в кредитном договоре или дополнительном соглашении».

Издание приводит информацию, полученную из ряда российских кредитных организаций, о заключении таких договоров. Речь идет о банке «Восточный», Тинькофф-банке, Московском кредитном банке.

Также упоминаются «Русфинанс-банк» и Промсвязьбанк, рассматривающие возможность использования такого пути.

Такого рода соглашение заключает при реструктуризации или рефинансировании задолженности банк «Открытие». Кроме того, Сбербанк в III квартале 2017 года может начать использовать этот механизм в подобных же случаях.

Уточняется, что банки аргументируют заключение таких соглашений тем, что это делается не для увеличения числа контактов с должниками, а на случай технических неполадок.

Напомним, закон, направленный на ужесточение условий деятельности профессиональных взыскателей (коллекторов), начал действовать с 1 января 2017 года.

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