Горно-Алтайск, 1 июня, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Так, в храме в честь преподобного Макария состоялась Божественная литургия, которую возглавил Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, прошел крестный ход вокруг храма, а также состоялся праздничный концерт, подготовленный силами воскресной школы Макариевского прихода.

Правительство Республики Алтай Памятник преподобному Макарию открыли в Горно-Алтайске

Во время крестного хода состоялось торжественное открытие и освящение памятника преподобному Макарию, установленного рядом с храмом. Памятник создал скульптор, почетный настоятель храма, протоиерей отец Павел Богомолов. Уточняется, что памятник, отлитый из бронзы, воздвигнут на народные пожертвования.

Правительство Республики Алтай Памятник преподобному Макарию открыли в Горно-Алтайске

Преподобный Макарий приехал на Алтай в 1830 году. 7 сентября 1830 года он крестил в Улале молодого алтайца Элеску, назвав его Иоанном. Этот день алтайские миссионеры считают днем основания миссии. За тринадцать с половиной лет миссионерского служения на Алтае отец Макарий окрестил около 700 взрослых алтайцев и более 700 их детей.

Из-за болезни по собственному прошению был уволен из миссии и определен настоятелем Болховского Свято-Троицкого Оптина монастыря Орловской губернии. 4 июля 1844 года отбыл из Улалинского стана миссии в Болхов.

Скончался 31 мая 1847 года в Болховском монастыре. Был похоронен в монастырском соборном храме по правую сторону алтаря. На месте его погребения были устроены два придела — Воскресения Христова и Воскресения Праведного Лазаря.

Правительство Республики Алтай Памятник преподобному Макарию открыли в Горно-Алтайске

В начале 2000 года Преосвященный Антоний, епископ Барнаульский и Алтайский, направил прошение на имя Патриарха с предложением установить для епархии особые дни памяти архимандрита Макария. Это — 31 мая (день кончины) и 20 сентября — основание первого стана в Улале (ныне Горно-Алтайск). В 2017 году Православная церковь отмечает две памятные даты: 225 лет со дня рождения преподобного Макария (Глухарева) и 170 лет со дня его смерти.