Алтайский край, 1 июня, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Сотрудники Алтайского линейного управления (ЛУ) МВД России никак не могли подумать, что железнодорожный светофор, с завидной регулярностью разбиваемый на станции Повалиха — дело рук маленького паренька с соседней станции, которому только-только 6 лет исполнилось. Подробности сегодня, 1 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

makamuki0 Железнодорожные пути

Железнодорожники дважды обнаруживали разбитые линзы устройства сигнализации и связи на станции Повалиха и дважды им приходилось восстанавливать светофор. Но сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних Алтайского ЛУ МВД России в ходе оперативно-профилактических мероприятий все же удалось установить личность нарушителя. Интересно, что сам мальчишка был уверен, что его не найдут и не накажут за шалости.

«За правонарушения несовершеннолетних детей отвечают родители и в соответствии со ст.5.35 Кодекса об Административных правонарушениях РФ, законные представители дошкольника будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», — пояснила инспектор по делам несовершеннолетних Алтайского ЛУ МВД России капитан полиции Лариса Андреева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще один случай вандализма на алтайской железной дороге произошел в апреле 2017 года. Молодые люди 18−19 лет разгромили 9 маневровых сигнальных светофоров, регулирующих безопасность движения железнодорожных составов и один мачтовый, установленный на нерегулируемом железнодорожном переезде.

Прибывший наряд сотрудников транспортной полиции сумел задержать одного из троих хулиганов, пытавшихся скрыться с места происшествия. В ходе дальнейшей работы полицейскими были установлены и другие участники группы.