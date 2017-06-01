Астрахань, 1 июня, 2017, 10:22 — ИА Регнум. В Астрахани чиновники городской администрации далеко не всегда добросовестно выполняют свои обязанности. Это касается расселения граждан из аварийного фонда, обеспечения жильём льготных категорий граждан. На этот раз речь идёт о содержании дорог областного центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Http://astrgorod.ru Ремонт дорог в Атсрахани

Опасные дороги были выявлены в Ленинской района Астрахани в ходе совместного рейда прокуратуры и сотрудников ГИБДД. Больше всего нареканий вызвало состояние улиц Аксаковой, Перевозной, Яблочковой, Анри Барбюса, Савушкиной, Максаковой. Дорожное покрытие испещрено выбоинами, отсутствуют дорожная разметка и знаки.

«Дороги не отвечают требованиям безопасности дорожного движения. Указанные нарушения способствуют аварийным ситуациям на дороге, приводят к дорожно-транспортным происшествиям, представляют опасность для участников дорожного движения», — пояснили в надзорном ведомстве.

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Многострадальный Старый мост в Астрахани снова «латают»

Прокурор потребовал от местных властей привести автомобильные дороги в надлежащий вид. Исковое заявление было направлено в суд, поддержано и удовлетворено служителями Фемиды.

Теперь требования надзорного ведомства мэрия Астрахани должна будет выполнит в полном объеме.

Добавим, что на сегодняшний день на интерактивной карте «убитых дорог» проекта ОНФ, неравнодушными астраханцами уже отмечена 341 дорога общей протяженностью 128 км. Подавляющее большинство жалоб относится к областному центру. Самым проблемным объектом, судя по отзывам граждан, стал участок дороги около домов 154, 154/1, 154/2 и 154/3, расположенных на улице Николая Островского в Советском районе Астрахани. На встрече с общественниками местные власти пообещали обещание отремонтировать лидирующий среди «убитых» дорог участок в областном центре уже в 2017 году вместе с благоустройством окружающей территории.

Как уточнили ИА REGNUM в мэрии областного центра, на 2017 год запланирован не только текущий ремонт дорог, но и капитальная реконструкция. В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в графике значатся 14 улиц, в числе которых улицы Николая Островского, Берзина, М. Джалиля, Рождественского, Казанская, Соликамская и ул. 2-ая Соликамская, прилегающие к Кирикилинскому мосту, где работы также будут завершены в 2017 году. Начались работы и на улице Савушкина.

С начала сезона дорожных работ в рамках проведения планового текущего ремонта в Астрахани в 2017 году уже восстановлено около 10 тыс. квадратных метров дорожного покрытия. Так, приведены в порядок улицы в районе набережной реки Волги, обустроена дорога в селе Сабанс Яр, проведён ямочный ремонт по улице Эспланадной — всего порядка 15 улиц.

Сейчас продолжается ремонт на путепроводе у железнодорожного вокзала. Следующий объект, куда выйдут дорожные службы — площадь Свободы (район Татар-Базара).