Москва, 1 июня, 2017, 10:21 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России самым распространенным методом воспитания как 20 лет назад остаются наставления и нравоучения: их выслушали 78% респондентов, а также используют/использовали 80% опрошенных родителей. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Богданов. Мастер и подмастерье. 1893

Но со временем этот воспитательный метод становится менее популярным. Также по-прежнему действенным считается запрет на различные формы досуговой деятельности: просмотр телевизора/музыку/прогулки: 43% опрошенных испытали это на себе, 45% родителей применяли по отношению к своим детям.

В настоящее время теряют свою актуальность те или иные меры физического воздействия: в детстве стояли в углу 49% опрошенных, а сами наказывали подобным образом детей только 29%, шлепки и подзатыльники получали 37%, раздавали — 27%.

Порку практикуют/практиковали в недавнем прошлом лишь 12% родителей, тогда как среди взрослых современников ремень на себе испытали 33%.

Лишение карманных денег как ранее, так и теперь, применялось довольно редко: по отношению к 15% совершеннолетних россиян и 13% сегодняшних взрослых в качестве наказания для своих детей.

В век интернета и компьютерных технологий отлучение от виртуального мира кажется действеннее, чем воспитание ремнем. Третьим по популярности воспитательно-запретительным методом в отношении детей является ограничение доступа к компьютеру — его практикуют 43% родителей.

Опрос проведен 23−24 мая 2017 года. В опросе приняли участие граждане в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, аудитория интернет-пользователей в России в возрасте от 16 лет и старше осталась на уровне 2015 года — 70,4%, что составляет порядка 84 млн. человек. Сегодня 56 млн жителей России пользуются интернетом на мобильных устройствах — смартфонах и планшетах (46,6% от всей аудитории).

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