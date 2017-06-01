Нижний Новгород, 1 июня, 2017, 10:27 — ИА Регнум. Нижегородский производитель автомобилей, компания «Селеста» запатентовала изображения внедорожника, который может быть конкурентом автомобиля UAZ Hunter, об этом 31 мая сообщил портал CarsWeek.

Uaz.ru UAZ Hunter

Издание пишет, что пока неизвестно, какое название получит автомобиль, да и остальной информации о нем мало. Известно, что машина будет больше, чем UAZ Hunter, в конструкции будут использованы элементы от модели «Соболь 4×4».

Машина возьмет от «Соболя» все элементы трансмиссии, а именно — мосты, дифференциалы, коробку передач и раздаточную коробку. Согласно некоторым данным, подвеска автомобиля будет выполнена на пружинах, а не на рессорах.

Также низ автомобиля и его ходовую часть будет защищать стальной лист. В основе кузова машины будет лежать каркас из сваренных труб разного диаметра, а его внешняя часть будет выполнена из пластика.

Двигатели для машины можно будет выбрать из гаммы, которая предлагается к «Соболь 4×4», а это бензиновый мотор УМЗ Evotech объемом 2,7 л и мощностью 107 л.с. и дизельный турбированный двигатель объемом 2 литра и мощностью 149 л.с. Коробка передач на автомобиль будет устанавливаться механическая, на пять скоростей.

Ожидается, что минимальная цена автомобиля составит около 700 тыс. рублей, а максимальная комплектация обойдется в 1 млн. рублей. Когда компания начнет производить автомобиль пока неизвестно.

Напомним, внедорожник UAZ Hunter — это автомобиль повышенной проходимости, который Ульяновский автомобильный завод выпускает с 2003 года. Машина является дальнейшим развитием моделей УАЗ-469 и УАЗ-3151.