Киев, 1 июня, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Два новых завода по производству электрооборудования откроет японская компания Fujikura на Украине, заявил министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов, сообщает 1 июня Укринформ.

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По его словам, японский производитель телекоммуникационных систем собирается построить в Виннице и Черкассах по одному заводу площадью 10 тыс. кв. м. При этом заводы смогут обеспечить работой до 3 тыс. жителей Украины.

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Кубов добавил, что львовский филиал Fujikura Automotive Ukraine Lviv также расширится, за счет чего в полтора раза вырастет количество рабочих мест на заводе.

Напомним, японская фирма Fujikura Ltd., базирующаяся в Токио, является крупным производителем электрического и телекоммуникационного оборудования, включая оптоволокно. На данный момент филиалы компании существуют в Европе, Азии, Северной и Южной Америке и Северной Африке.

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