Лондон, 1 июня, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Brexit приведет к потере Великобританией 26 тыс. 500 рабочих мест в сфере здравоохранения, предупреждают либерал-демократы, сообщает 1 июня Press Association.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Национальная служба здравоохранения Соединенного Королевства (НСЗ) лишится не только рабочих, но также понесет убытки в размере 265 млн фунтов стерлингов.

После того как состоялся референдум по выходу Великобритании из ЕС, число граждан содружества, регистрирующиеся в качестве медсестер в Соединенном Королевстве, сократилось на 90%.

Ранее члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй утверждали, что выход из ЕС, наоборот, позволит экономить до 350 млн фунтов каждую неделю для НСЗ.

Партия либеральных демократов утверждает, что Великобритания сильно зависит от врачей, медсестер и вспомогательного персонала из ЕС, многие из которых планируют покинуть страну после Brexit.

Напомним, в конце марта 2017 года Тереза Мэй инициировала процедуру выхода Великобритании из Евросоюза, данный процесс может занять несколько лет. В это время пройдут переговоры по вопросу размежевания.