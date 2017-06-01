Петропавловск-Камчатский, 1 июня, 2017, 10:09 — ИА Регнум. На Камчатке фиксируется значительная нехватка путевок на лето в загородные оздоровительные лагеря, сообщил корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктор Тюменцев.

Цитата из д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». реж Элем Климов. 1964. СССР Летний лагерь

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Заявки на путевки начали принимать еще в конце 2016 года. В итоге их набралось около пяти тысяч, а загородные лагеря региона смогут принять за все смены только около четырех тысяч детей.

«Путевок значительно не хватает. И это только данные по тем, кто подал заявки, но есть же еще и те, кто не подавал, но знает, что мест мало. Причем всего лагеря смогут принять около 4 тысяч детей и это с учетом военно-спортивного лагеря «Кадет», — сказал омбудсмен.

Виктор Тюменцев пояснил, что сейчас реальная стоимость путевки в загородный лагерь на Камчатке составляет 38 200 рублей, но 29 000 из этой суммы компенсирует бюджет, то есть родителям остается заплатить 9 200 рублей.

Пока к открытию сезона готов только один оздоровительный лагерь.

«Были в «Волне». Там все готово к приему ребят. Единственное, на территории еще кое-где лежит немного снега, да и дожди прошли, территория может не успеть подсохнуть. Но в целом, замечаний нет», — добавил Виктор Тюменцев.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края, в первую смену оздоровительные лагеря Камчатского края примут более 10 тыс. детей. В июне в регионе будут работать 100 пришкольных лагерей с дневным пребыванием, 6 загородных, 9 палаточных лагерей и 2 лагеря труда и отдыха.1 300 человек отправятся на отдых за пределы региона — в лагеря Приморского и Краснодарского краёв, Новосибирской и Калининградской областей, республики Крым. На проведение детской оздоровительной кампании выделено около 330 млн рублей.