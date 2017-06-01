Санкт-Петербург, 1 июня, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Несмотря на то, что инфляция в России серьезно снизилась, но это не достижение цели. Цель — обеспечить в среднесрочной перспективе стабильность низкой инфляции. Об этом заявила сегодня, 1 июня, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на панельной сессии Петербургского международного экономического форума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Наша цель — не в один месяц получить 4%, а обеспечить в среднесрочной перспективе стабильность низкой инфляции. О том, что добились низкой стабильной инфляции, можно будет сказать года через 2−3. Именно через этот промежуток времени будут видны позитивные эффекты от низкой инфляции», — считает глава ЦБ РФ.

По мнению Набиуллиной, денежно-кредитная политика не способна «пробить потолок» потенциального роста экономики, это задача структурных реформ.

Глава ЦБ также отметила, что низкая инфляция вместе со структурными реформами может привести к росту экономики на 3−3,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центробанка РФ заявляла, что перед ЦБ стоит задача не просто снизить инфляцию до запланированных 4%, а удержать этот показатель и не позволить ему вновь расти.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит в 1−3 июня 2017 года в Санкт-Петербурге. Центральной площадкой ПМЭФ-2017 второй год подряд стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».

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