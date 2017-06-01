Казань, 1 июня, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Следственный комитет по Татарии начал доследственную проверку по факту гибели четырёхлетней девочки, которая 30 мая выпала из окна жилого дома на улице Калинина в городе Альметьевске. Это второй случай выпадения малолетнего ребёнка из окна в регионе за неделю. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКУ следственного комитета, ребёнок самостоятельно открыл окно и выпал с шестого этажа.

PeterDargatz Плюшевый мишка на подоконнике

Малышка была доставлена в больницу, где из-за полученных травм скончалась. В момент трагедии отец девочки был на работе, а мать отлучилась для того, чтобы переставить автомобиль.

«Доследственная проверка будет длиться не менее десяти суток. По первому случаю она также ещё не закончена», — уточнил старший помощник руководителя управления Андрей Шептицкий, добавив, что проверку ведёт следственный отдел по городу Альметьевску.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 25 мая с 12-го этажа многоквартирного дома на улице Адоратского в Казани упал мальчик 2-х лет. Находясь под присмотром старшей сестры, отлучившейся из комнаты, малыш с помощью стула забрался на подоконник и опёрся на москитную сетку. Она не выдержала веса ребёнка и он упал из окна. Малыш погиб на месте.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , по данным отчёта уполномоченного по правам ребёнка в РТ, за 2016 год в республике по разным причинам погибли 20 детей, из которых четыре ребёнка выпали из окна. Два случая произошли в Казани. Ещё по одному в Нижнекамске и Бугульме. Самому старшему ребёнку из погибших было 5 лет, а младшему — 1 год. За 2015 год в Татарии пятеро детей выпали из окон, но погибших не было.