Чебоксары, 1 июня, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Всего в городе планировалось провести более 50 мероприятий в рамках Международного дня защиты детей. Ожидалось, что в них примут участие 40 тыс. детей и взрослых. Часть праздничных событий состоялась 31 мая, главным из которых стал первый бал дошколят. Первым массовым мероприятием 1 июня должна была стать детская утренняя зарядка в формате танцевального флешмоба, в которой было заявлено 10 тыс. участников. Данное мероприятие отменили из-за неблагоприятных погодных условий — шквалистого ветра, холодной погоды и прогнозируемых дождей. Также отменили открытый урок по безопасности с участием байкеров и праздничный концерт для детей. Остальные акции в программе остались. Основные события состоятся на Красной площади после полудня. Здесь можно будет обменяться игрушками и принять участие в четырёхчасовом празднике мороженого.

Cap.ru Планы на 1 июня в Чебоксарах

«Для участников организаторы приготовили большую раскраску, веселые эстафеты, яркую фотозону, аквагрим, и конечно, много-много мороженого для детей», — заявляли ранее авторы проекта. У монумента Матери Покровительницы пройдёт конкурс детского рисунка, посвященный Году Матери и Отца в Чувашской Республике.

Родителей с детьми также приглашают городские парки. В мэрии отмечают, что 1 июня детские муниципальные аттракционы будут катать детей с 50-процентной скидкой. В Детском парке имени космонавта Николаева актёры Русского драматического театра покажут постановку «Одни в городе». Запланированный фестиваль красок перенесли на июль. Маленьких гостей парка также ждут дискотека, спортивные игры, мастер-классы, бесплатные мороженое и билеты в зооуголок за участие в конкурсах. В Лакреевском лесу состоится мастер-класс «Мороженое моей мечты», детей будут развлекать клоуны и аниматоры, появятся новые арт-объекты, пройдёт конкурс рисунков на асфальте.

Развлекательные программы пройдут в учреждениях культуры и спорта. В Чувашском государственном театре кукол состоится показ сказки «Колобок» и шоу-программа с ростовыми куклами «Светофор». В Национальной библиотеке откроется клуб «Всей семьёй — в библиотеку», где можно будет принять участие в квестах, мастер-классах, литературных конкурсах. В учреждениях спорта пройдут соревнования по плаванию, дартсу, боксу, настольному теннису, а также турнир по бадминтону. Детей ждут на праздничные программы и крупные торговые центры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня погоду в Чувашии определяют атмосферные фронты североатлантического циклона, которые, по прогнозам, принесут обильные дожди. Ожидается, что за сутки в Чебоксарах может выпасть до 17 мм осадков — четверть июньской нормы. Днём столбики термометров поднимутся до отметок +17…+22 градуса тепла. В связи с ожидающимся ухудшением погодных условий Гидрометцентр России присвоил желтый, повышенной уровень опасности. Чувашский ЦГМС прогнозирует порывы ветра не выше 18 метров в секунду. МЧС России объявило об ухудшении погодных условий в ряде регионов Поволжья.

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