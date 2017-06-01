Манила, 1 июня, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Среди боевиков, уничтоженных в ходе противостояния с правительственными войсками Филиппин, находились лица, прибывшие из Чечни. Об этом заявил министр обороны островного государства Делфин Лорензана, передает Reuters.

Defenceforumindia.com Терористы из ИГИЛ (запрещенная в России организация)на улицах филиппинских городов

По словам Лорензаны, 95 исламистов были ликвидированы при попытке оккупировать город Марави на юге страны. Восемь из них оказались иностранцами: они прибыли из Саудовской Аравии, Малайзии, Йемена, Индонезии и Чечни.

Министр добавил, что в боях за Марави, начавшихся 23 мая, погибли 25 военнослужащих правительственных войск. Потери мирного населения составили 19 человек.

В настоящее время в районе Марави находятся порядка 500 боевиков из различных исламистских группировок, пояснил Лорензана. Террористы рассчитывают взять город под контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая на юге Филиппин началось жесткое противостояние между силами безопасности страны и боевиками из группировки «Мауте», присягнувшей на верность «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики, вторгшиеся в Марави, захватили часть города, сожгли некоторые здания и захватили заложников.

Президент Филиппин Родриго Дутерте был вынужден ввести на острове Минданао с преобладающим мусульманским населением чрезвычайное положение и изолировать регион. Напомним, с 22 по 26 мая Дутерте должен был находиться в России с официальным визитом, однако 23 мая, узнав о событиях в Минданао, филиппинский лидер принял решение вернуться в свою страну.

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