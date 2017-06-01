Париж, 1 июня, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Во Франции найден преступник, который осквернил могилу первого президента Пятой республики Шарля де Голля, передает 31 мая Der Merkur.

Juergen Kappenberg Могила де Голля, его жены и дочери в Коломбэ

Мужчина сбросил крест, установленный на могиле, который впоследствии раскололся.

Сам инцидент произошел 27 мая, были задержаны несколько подозреваемых.

В суде 38-летний француз признался: он сбросил крест в состоянии алкогольного опьянения.

«Подобного инцидента не было с момента смерти де Голля», — отмечает прокурор Фредерик Наон.

Ежегодно, чтобы отдать честь основателю действующей Пятой французской республики, на могилу Шарля де Голля (1890—1970 гг.) приходят 100 тыс. человек.