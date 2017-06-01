Москва, 1 июня, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Ликвидация 80 террористов группировки «Исламское государство» (ИГ, или ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) проведена ВКС РФ в Сирии, сообщили 1 июня в пресс-службе Минобороны РФ.

Mil.ru Будни ВКС РФ

Операция прошла в ночь на 30 мая. Убиты террористы, направлявшиеся в район города Пальмиры из Эр-Ракии — «столицы» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Российская разведка сообщила, что в направлении Пальмиры движутся три автоколонны с боевиками. По ним был нанесен авиаудар.

«Потери ИГИЛ [организация, деятельность которой запрещена в РФ] составили более 80 террористов, 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с установленными на них минометами и крупнокалиберным стрелковым вооружением», — сообщили в Минобороны РФ.

Отметим, что ранее российское командование в Сирии предупреждало о том, что если террористы попытаются выйти из Эр-Ракки через открытый коридор в сторону Пальмиры, то их уничтожат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая ВКС РФ разбомбили колонну террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая направлялась в Пальмиру.

По данным российского командования, в Эр-Ракке между командованием курдских отрядов из состава так называемых «Сирийских демократических сил» и лидерами действующих в этом районе группировок ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достигнута договоренность об открытии для боевиков безопасного «южного коридора».

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