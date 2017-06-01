Пекин, 1 июня, 2017, 09:58 — ИА Регнум. Промежуточный народный суд китайского города Баодин вынес приговор в отношении бывшего председателя совета директоров китайской телекоммуникационной корпорации China Telecom Чан Сяобина, который ранее был обвинен в коррупции и уклонении от уплаты налогов.

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Суд признал бизнесмена виновным по всем статьям обвинения и приговорил Чан Сяобина к 6 годам лишения свободы, кроме того подсудимому предстоит выплатить штраф в размере 500 тыс. юаней. Все незаконно нажитое имущество будет конфисковано в пользу государства, пишет «Сина синьвэнь».

Чан полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, экс-глава активно сотрудничал со следствием, благодаря чему ему был вынесен относительно мягкий приговор. В ходе следствия было доказано, что обвиняемый неоднократно получал деньги и дорогие подарки от коммерческих организаций. Общий объем полученных взяток оценивается в 3,76 млн юаней.

China Telecom является одним из трех крупнейших операторов мобильной связи в Китае. Общее число пользователей China Telecom превышает 400 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бывший китайский управленец из провинции Цзянсу был осужден судом провинции Чжэцзян на 4 года тюремного заключения за взяточничество и незаконное приобретение иностранной валюты.