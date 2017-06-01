Иркутск, 1 июня, 2017, 09:57 — ИА Регнум. В Катангском районе Иркутской области от крупного лесного пожара пытаются спасти объекты нефтедобычи и населенный пункт. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 1 июня, в региональном министерстве лесного комплекса.

skeeze Лесные пожары

Уточняется, что в Катангском районе в зоне космического мониторинга с 25 мая продолжает действовать лесной пожар на покрытой лесом площади 16 тыс. га. Дважды в день специалисты с использованием авиации наблюдают за возгоранием. Оценке площадей пожара мешает сильная задымленность. «Данный лесной пожар зафиксирован в отчетности региональной диспетчерской службы с самого начала его возгорания», — заверили в министерстве.

Несмотря на то, что это возгорание находится в зоне космического мониторинга, на заседании КЧС решили, что его необходимо потушить, чтобы не допустить перехода огня на населенные пункты и объекты экономики. Пожар ликвидируют 142 человека, в том числе 91 парашютист-десантник иркутской Авиалесоохраны, 27 десантников федерального резерва, 24 человека от Иркутской нефтяной компании и Транссибирской лесной компании. В работе задействовано 15 единиц техники.

Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда заверил, что угроза перехода огня на объекты нефтедобычи на данный момент ликвидирована.

«Вокруг каждого объекта с помощью тяжелой гусеничной техники созданы минерализованные полосы. Продолжается работа по окарауливанию территории. Силами работников парашютно-десантной службы ФБУ «Авиалесоохрана», а также местных жителей удалось ликвидировать угрозу перехода огня на населенный пункт Токма», — сказал министр.

Напомним, по данным правительства Иркутской области, в регионе по состоянию на утро 1 июня в локализованной стадии находятся пожары в Братском и Качугском районах (54 га). За прошедшие сутки обнаружено три пожара в Жигаловском районе на общей площади 20,3 га, один пожар в Качугском районе 0,1 га и один — в Усть-Кутском на 2 га леса. Продолжают действовать пожары в Усть-Илимском, Качугском и Катангском районах на общей площади 5353 га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в мае текущего года в Приангарье в результате крупных пожаров сгорело 44 дома в четырех населенных пунктах Тайшетского и Чунского районов.

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По информации МЧС, причинами майской трагедии послужили природные пожары, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, короткое замыкание воздушной линии электропередач, возгорание на территории базы бывшего лесоперерабатывающего предприятия.