Берн, 1 июня, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Российская Федерация потеряла две позиции в ежегодном рейтинге самых конкурентоспособных экономик мира, опустившись с 44-го на 46-е место. Об этом, как передает «Коммерсантъ», свидетельствует доклад, представленный швейцарской бизнес-школой IMD.

Владимир Югасов ИА REGNUM Москва-Сити

«Рейтинг IMD включает 4 группы параметров: состояние макроэкономики, качество госрегулирования, инфраструктуры и эффективность бизнеса, — говорится в сообщении. — Две трети индикаторов рассчитываются на основе статданных, оставшиеся — на базе опросов (всего 6 250 человек)».

В Топ-5 рейтинга попали Гонконг, Швейцария, Сингапур, США и Нидерланды. Китай, ставший лучшим среди стран БРИКС, занимает 18-е место. Аутсайдерами рейтинга самых конкурентоспособных экономик мира стали Украина, Бразилия, Монголия и Венесуэла.

Напомним, что в 2016 году Россия, наоборот, поднялась на одну позицию в данной таблице, а в 2015 году опустилась сразу на семь позиций.