Казань, 1 июня, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Наблюдательный совет футбольного клуба «Рубин» определился с кандидатурой на пост президента клуба. Им стал Радик Шаймиев, сын первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

Rubin-kazan.ru Радик Шаймиев

"Члены наблюдательного совета единогласно проголосовали за кандидатуру Радика Шаймиева, члена совета директоров ГК «ТАИФ». Наблюдательный совет пожелал новому президенту успешной и плодотворной работы», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее занимавший эту должность Ильсур Метшин подал в отставку, которую удовлетворил попечительский совет клуба.

Шаймиев Радик Минтимерович родился в 1964 году в Казани. Окончил Казанский инженерно-строительный институт. Является генеральным директором ООО «Нира — Экспорт» и членом совета директоров ОАО «ТАИФ». Чемпион Европы 2003 года по автокроссу, мастер спорта международного класса. Женат, двое детей.

Радик Шаймиев входит в список 100 самых богатых людей России по версии Forbes. Его состояние оценивается в 1,1 млрд долларов.